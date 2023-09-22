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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ заявило о готовности США поставлять Украине самое опасное оружие

Власти США готовы поставлять Украине самые опасные вооружения, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», утверждает посольство РФ в Вашингтоне. Так оно прокомментировало решение Вашингтона предоставить Киеву очередной пакет военной помощи на $325 млн.

В посольстве утверждают, что США «готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения». «Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление»,— говорится в заявлении диппредставительства в Telegram. Посольство призвало Вашингтон «осознать бесперспективность безостановочной передачи пакетов помощи» Киеву.

Вчера, 21 сентября, президент Украины прибыл с визитом в Вашингтон. Он встретился с членами Конгресса, а также заехал в Пентагон, где обсудил военные нужды. Позднее он провел встречу с президентом Джо Байденом, по итогам которой было объявлено о новом пакете помощи.

Подробности — в материале «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Лаура Кеффер

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