Посольство РФ заявило о готовности США поставлять Украине самое опасное оружие

Власти США готовы поставлять Украине самые опасные вооружения, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», утверждает посольство РФ в Вашингтоне. Так оно прокомментировало решение Вашингтона предоставить Киеву очередной пакет военной помощи на $325 млн.

В посольстве утверждают, что США «готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения». «Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление»,— говорится в заявлении диппредставительства в Telegram. Посольство призвало Вашингтон «осознать бесперспективность безостановочной передачи пакетов помощи» Киеву.

Вчера, 21 сентября, президент Украины прибыл с визитом в Вашингтон. Он встретился с членами Конгресса, а также заехал в Пентагон, где обсудил военные нужды. Позднее он провел встречу с президентом Джо Байденом, по итогам которой было объявлено о новом пакете помощи.

Подробности — в материале «Ъ» «В переговорах был достигнут существенный Конгресс».

Лаура Кеффер