Бангладеш из-за санкций не может покупать российские удобрения

У Бангладеш возникли сложности при покупке российских удобрений, заявил «РИА Новости» глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен. По его словам, причиной стали санкции.

«Мы покупаем удобрения из России. Но есть сложность, поскольку существует так много санкций. Мы пытаемся решить, как справиться с этой проблемой»,— рассказал министр на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Советник премьер-министра Бангладеш Тауфик Чоудхури жаловался, что прекращение действия зерновой сделки ведет к росту цен на зерно и удобрения. Россия приостановила участие в сделке с 18 июля из-за невыполнения ее условий. Накануне Bloomberg сообщило, что Египет решил закупать пшеницу во Франции и Болгарии после того, как после попытки России установить неофициальный ценовой минимум поставки российского зерна были фактически заблокированы.

О ситуации со сделкой — в материале «Ъ» «"Двадцатка" поищет рациональное зерно».