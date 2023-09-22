Боррель: ЕС примет меры против Баку в случае ухудшения ситуации в Карабахе

Евросоюз (ЕС) отреагирует на принудительное перемещение Азербайджаном армян из Карабаха или любое ухудшение ситуации, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Азербайджан ответственен за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая «их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации».

«Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС. Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации»,— пообещал господин Боррель (цитата по ТАСС).

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. По данным Карабаха, в регионе погибли не менее 200 человек, ранены еще 400. При посредничестве российских миротворцев армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня. Армения не участвовала в этих переговорах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Армения и Азербайджан схлестнулись в ООН».

Лаура Кеффер