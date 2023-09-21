«Молдовагаз»: аудит долга перед «Газпромом» противоречит международным нормам

Глава правления российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан назвал необоснованной позицию властей Молдавии, которые не признают задолженность компании перед «Газпромом» в размере $709 млн. По его словам, проведенный руководством Молдавии аудит, в результате которого сумма долга уменьшилась до $8,6 млн, противоречит международным нормам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Чебан

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ Вадим Чебан

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ

«Констатируем, что это отчет властей о долге в $8,6 млн — не отчет с точки зрения классического аудита, потому что он не соответствует международным стандартам проведения аудита. Имею в виду финансовую часть»,— отметил господин Чебан (цитата по изданию Sputnik Молдова). По его словам, в отчете много предположений, субъективных мнений, но нет ничего конкретного, поэтому брать его за основу при рассмотрении вопроса об определении суммы долга Молдавии перед «Газпромом» не представляется возможным.

Он подчеркнул, что тема исторических долгов и их реструктуризации обсуждается на уровне акционеров. «Без решения акционеров настоящий отчет не имеет юридической силы для компании "Молдовагаз"»,— добавил Вадим Чебан. Крупнейшими акционерами «Молдовагаза» являются «Газпром» (50%), правительство Молдавии в лице Департамента по приватизации и управлению госимуществом (35,33%) и администрация непризнанного Приднестровья в лице Комитета по управлению имуществом (13,44%).

Погашение исторического долга Молдавии (без учета Приднестровья), который «Газпром» вместе с пенями и штрафами оценивал в $709 млн (тело долга — $433 млн), было ключевым условием заключенного в октябре 2021 года пятилетнего контракта на поставку 3,3 млрд куб. м газа. Тогда же стороны договорились о проведении внешнего аудита долга.

По итогам внешнего аудита, проведенного норвежской Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance & Co, Молдавия заявила о готовности выплатить только $8,6 млн. С итогами аудита согласился и Госдеп США, выразив полную поддержку молдавской стороне. В «Газпроме» итоги аудита не признали и подчеркнули, что отчет аудитора не проходил утверждения набсоветом «Молдовагаза», как было предусмотрено договоренностями.

Подробнее о споре вокруг газового долга — в материале «Ъ» «Молдавия простила себе газовые долги».

Александр Кислов