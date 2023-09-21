Суд отказал КГИОП в апелляции на решение городского суда о доме Салтыковой

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отказал КГИОП и «Северной земельной компании» в апелляционной жалобе на решение Петербургского городского суда, признавшего не действующим распоряжение комитета о выведении из-под государственной охраны особняка Салтыковой на улице Большой Морской, сообщили в Telegram-канале «SOS СПб Снос».

Такие образом, решение городского суда оставлено в силе, а разрешение на снос дворовых флигелей дома Салтыковой отменено. Санкт-Петербургский городской суд признал не действующим распоряжение КГИОП от 2016 года о выведении из-под охраны особняка Салтыковой 11 мая 2023 года. Иск был подан правозащитниками Олегом Мухиным, Еленой Павловой и Павлом Шепетковым.

В середине августа 2023 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении руководства КГИОП во главе с Сергеем Макаровым. В отношении его заместителя Галины Агановой, которая вывела из-под охраны 154 элемента дома Салтыковой, признанного памятником, было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. В результате ее решения были снесены дворовые корпуса особняка, ущерб от этого городу в СК оценили в 42 млн руб.

В августе 2022 года Куйбышевский районный суд запретил любые демонтажные работы с особняком Салтыковой. Это случилось после того, как собственник здания начал реконструировать объект — в частности, начал сносить дворовые флигели. После этого в ситуацию вмешался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Во время визита в Петербург он поговорил с руководством подрядной организации, после чего работы были приостановлены, однако постройка к тому моменту уже была частично разрушена.

Подробнее о ситуации вокруг дома Салтыковой читайте в материале «Ъ-СПб» — «Дом Салтыковой устоял в суде».