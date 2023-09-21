За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 112 снарядами и двумя БПЛА; один человек погиб, двое пострадали

В среду, 20 сентября, ВСУ атаковали Белгородскую область 112 боеприпасами и двумя беспилотниками. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое пострадали; есть разрушения в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Красный Хутор противник выпустили три артиллерийских снаряда. Также село Наумовка было атаковано с дрона-камикадзе, а в селе Таврово был сбит беспилотник. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе хутор Климовое попал под минометный обстрел — установлено попадание восьми снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровка ВСУ ударили 18 артиллерийскими минами, по селу Долгое — семью. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе из гранатомета и миномета был обстрелян хутор Старый — зафиксировано 19 выстрелов и попадание четырех артиллерийских мин. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе по селу Головчино было выпущено 12 снарядов из РСЗО. Пострадавших нет. Выбиты окна, посечены заборы, крыши, фасады домов и хозпостройки в четырех частных домовладениях. Также нарушена работа линии электропередачи, зафиксированы повреждения автомобиля и трактора. Окраина села Безымено была атаковала десятью артиллерийскими минами. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии было дважды обстреляно село Максимовка — зафиксировано попадание семи снарядов. В результате происшествия погиб мужчина: в момент атаки он проезжал на автомобиле по трассе, от полученных ран скончался на месте. Пострадал еще один ехавший по трассе мужчина. Он получил осколочные ранения руки и живота, доставлен в городскую больницу №2 в Белгороде. В результате прямого попадания снаряда в дом женщина получила контузию, от госпитализации отказалась. Также повреждены два частных домовладения: в одном в результате прямого попадания боеприпаса «сильно» повреждены крыша, стены, окна и забор, в другом выбито окно, в стене находится осколок. Также 12 артиллерийских мин было выпущено по селу Середа, по селу Новая Таволжанка — три артиллерийских снаряда, по селам Белянка и Муром — четыре и пять артиллерийских мин соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

Алина Морозова

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