ВСУ обстреляли село в Грайворонском округе Белгородской области; есть разрушения

В результате обстрела ВСУ села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области повреждены четыре частных домовладения, автомобиль и мини-трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Также нарушено электроснабжение одного из домовладений.

«Аварийные и оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается»,— сказал глава региона.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Накануне противник атаковал Белгородскую область 87 боеприпасами и пятью беспилотниками.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте