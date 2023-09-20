Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВСУ обстреляли село в Грайворонском округе Белгородской области; есть разрушения

В результате обстрела ВСУ села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области повреждены четыре частных домовладения, автомобиль и мини-трактор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Также нарушено электроснабжение одного из домовладений.

«Аварийные и оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается»,— сказал глава региона.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Накануне противник атаковал Белгородскую область 87 боеприпасами и пятью беспилотниками.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину 20 сентября

Читать далее

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...