При обстреле белгородского села ранена женщина; три поселка остались без света

Украинские силовики из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть прямое попадание в частный жилой дом — сильно повреждены крыша, фасад, забор и пристройка. Пострадала женщина, хозяйка этого дома, в момент прилета снаряда она выходила из дома»,— рассказал глава региона.

Пострадавшая получила контузию, но от госпитализации «категорически отказалась».

Повреждения также получил еще один жилой дом: в нем выбиты окна и посечены фронтоны. Разрывами задело линию электропередач. Без электроэнергии остались села Поповка, Максимовка и Бершаково. Аварийные службы приступят к ликвидации аварии в ближайшее время.

Утром 20 сентября вооруженные силы Украины особенно интенсивно обстреливают Белгородскую область, следует из информации РСЧС.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье 20 сентября в связи с вводом войск России на Украину — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин