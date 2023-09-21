Правительство Приморья отправлено в отставку

Избранный на второй пятилетний срок губернатор Приморского края Олег Кожемяко отправил в отставку правительство региона.

«Губернатором подписано постановление об отставке правительства. В последнем пункте этого постановления прописано, что правительство осуществляет свои полномочия до утверждения нового состава правительства. Сейчас мы формируем новый состав правительства»,— заявила врио главы правительства Приморья Вера Щербина. В ходе первого пятилетнего срока полномочий губернатора Кожемяко госпожа Щербина возглавляла правительство края.

«Я думаю, что правительство будет сформировано до конца октября»,— уточнила она, добавив, что значительные изменения в кадровом составе исполнительной ветви власти региона не ожидаются. По данным «Ъ», госпожа Щербина сохранит за собой пост премьера.

Церемония инаугурации главы Приморья Олега Кожемяко на второй губернаторский срок состоялась 15 сентября. Выдвинутый на второй срок от «Единой России», на выборах 8-10 сентября Олег Кожемяко набрал, по данным избиркома, 72,78% голосов. На втором месте был кандидат от ЛДПР, депутат думы Владивостока Инна Кошелева с 9,83%. Явка составила 45,58% от общего числа избирателей.

Алексей Чернышев, Владивосток