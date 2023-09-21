WSJ сообщила об уступках США и Ирана на фоне переговоров об обмене заключенными

На фоне переговоров об обмене заключенными США и Иран достигли компромисса в некоторых вопросах, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников. По их данным, США отказываются от конфискации иранских нефтегрузов, а Иран прекратит преследование иностранных танкеров в Персидском заливе.

Как сообщает WSJ, Иран и США договорились избегать действий, которые могут привести к напряженности на переговорах. Компромиссы, принятые Вашингтоном, отметили чиновники, стали большим шагом в сторону от санкций.

В рамках сделки по обмену заключенными 18 сентября Иран освободил пятерых граждан США. До обмена граждане США были переведены из тюрьмы для политзаключенных «Эвин» в Тегеране под домашний арест, после чего их разместили в нескольких гостиницах Тегерана. США, в свою очередь, освободили пятерых граждан Ирана.

По условия сделки, $6 млрд иранских активов, замороженных в Южной Корее с 2018 года, были отправлены в Катар, выступающим посредником в обмене. The Guardian сообщила, что республиканцы и несколько бывших иранских политзаключенных обвинили президента США Джо Байдена в заключении такой сделки с «террористическим государством №1».

Лусине Баласян