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Коммерсантъ FM
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Трое из пятерых освобожденных США в рамках обмена иранца отказались лететь в Иран

Иран освободил пятерых граждан США в рамках сделки по обмену заключенными, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на американского чиновника. По данным телеканала, самолет с заключенными уже вылетел из Тегерана. Двое из пятерых иранских заключенных уже прибыли в аэропорт Дохи для дальнейшего вылета в Иран. Трое приняли решение не возвращаться в Иран после обмена.

По данным агентства Nournews, приближенного к Высшему совету национальной безопасности Ирана, в столице Катара сейчас находятся Мехрдад Моейн Ансари и Реза Сархангпур Кафрани. Каве Афрасиаби, Амин Хасанзаде, Камбиз Аттар Кашани отказались возвращаться в Иран.

Среди американских граждан известны имена лишь троих — Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз. Имена остальных заключенных содержатся в тайне. По данным Al Jazeera, одна из них — женщина.

До обмена граждане США были переведены из тюрьмы для политзаключенных «Эвин» в Тегеране под домашний арест, после чего их разместили в нескольких гостиницах Тегерана.

Сегодня, 18 сентября, МИД Ирана заявил, что $6 млрд иранских активов, замороженных в Южной Корее с 2018 года, были отправлены в Катар, выступающий посредником в обмене. The Guardian сообщила, что республиканцы и несколько бывших иранских политзаключенных обвинили президента США Джо Байдена в заключении такой сделки с «террористическим государством №1». По их мнению, такая договоренность побудит Иран продолжать захват заложников.

Полина Мотызлевская

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