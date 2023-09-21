Глава Евросовета призвал Китай убедить Россию прекратить боевые действия на Украине

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Совета безопасности ООН по Украине призвал Китай убедить Россию решить российско-украинский конфликт дипломатическим путем. По его словам, необходимо объединить усилия для завершения боевых действий.

«Как ответственные страны мы все должны сыграть свою роль в построении глобального мира и стабильности. И я хотел бы обратиться, в частности, к моему китайскому коллеге: вы предостерегали Россию от применения ядерного оружия, мы приветствуем это. Теперь пойдем дальше»,— сказал господин Мишель (цитата по ТАСС).

В июле газета Financial Times со ссылкой на российских и китайских чиновников сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. По данным газеты, стороны обсуждали этот вопрос во время визита господина Си в Москву в марте. В Кремле назвали информацию источников вымыслом.

Лусине Баласян