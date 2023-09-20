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Коммерсантъ FM
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The Guardian: лишь 2% населения Европы дышит чистым воздухом

Сегодня, 20 сентября, британская газета The Guardian опубликовала исследование, посвященное качеству воздуха в Европе. Оно было подготовлено газетой совместно с Утрехтским университетом (Нидерланды) и Швейцарским институтом тропиков и общественного здоровья.

По данным исследования, 98% жителей Европы дышат воздухом, в котором уровень содержания загрязняющих веществ — взвешенных частиц PM2,5 — превышает безопасные показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Следовательно, сравнительно чистым воздухом дышат лишь около 2% европейцев. Правда, как показывали более ранние исследования, в мире в целом этот показатель еще ниже — чистым воздухом дышит лишь 0,001% населения Земли.

По оценке исследователей, хуже всего оказалась ситуация в Северной Македонии — там две трети жителей живут в районах, где концентрация PM2,5 более чем в четыре раза превышает нормы ВОЗ. В семи странах — Северной Македонии, Сербии, Румынии, Албании, Польше, Словакии и Венгрии — почти все население живет там, где уровень PM2,5 превышает нормы ВОЗ как минимум вдвое. В целом качество воздуха в Восточной Европе оказалось в среднем существенно хуже, чем в Западной. Лучше всего положение на севере Европы — в Исландии, Швеции, Норвегии и Финляндии.

«Это серьезный кризис в сфере общественного здоровья. Мы видим со всей ясностью, что почти все в Европе дышат нездоровым воздухом»,— заявил профессор экологической эпидемиологии Утрехтского университета Рул Вермелен.

Как пишет The Guardian, плохое качество воздуха ежегодно приводит к 400 тыс. преждевременных смертей в Европе. Авторы исследования для оценки качества воздуха изучили данные из разных источников, в том числе спутниковые данные с высоким разрешением и показания станций по мониторингу загрязнения воздуха.

Яна Рождественская

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