Безопасный уровень загрязнения воздуха лишь на 0,18% Земли

Примерно на 99,82% суши Земли уровень содержания загрязняющих веществ — взвешенных частиц PM2,5 — в воздухе превышает безопасные показатели, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). И только 0,001% населения Земли может дышать воздухом, где уровень содержания таких загрязняющих веществ считается безопасным. К такому выводу пришли австралийские и китайские ученые, проведя исследование суточной концентрации PM2,5. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Взвешенные частицы PM2,5 находятся в воздухе, которым дышит человек. В основном это выбросы от сжигания бензина, дизельного топлива, древесины, масла, частицы сажи, резины, асфальта. Их размер не превышает 2,5 мкм, из-за чего они постоянно находятся в воздухе, а осесть на землю могут только вместе с дождем. Такие частицы легко проникают в глубокие части легких, оседают и накапливаются там, являются причиной серьезных заболеваний, приводящих к смерти. Подсчитано, что из-за загрязнения воздуха ежегодно умирают 6,7 млн человек. И две трети этого числа вызвано взвешенными частицами в воздухе, в том числе PM2,5.

Авторы исследования проанализировали данные об уровне загрязнения воздуха, которые собирают более 5 тыс. станций слежения в разных регионах мира. А также использовали метеорологические данные, географические факторы и методы компьютерного моделирования для расчета суточной концентрации PM2,5 в глобальных масштабах. Согласно рекомендациям ВОЗ, суточная концентрация PM2,5 не должна превышать 15 мкг на метр кубический воздуха. Но как показало исследование австралийских и китайских ученых, в мире в 2019 году более 70% дней суточная концентрация PM2,5 превышала этот уровень.

Особенно значительные превышения содержания взвешенных частиц в воздухе выявлены в регионах Азии, где на протяжении более чем 90% дней концентрация PM2,5 была выше уровня 15 мкг. В частности, в Восточной Азии концентрация составляла 50 мкг на метр кубический, в Южной Азии — 37 мкг, на севере Африки — 30 мкг. Наиболее низкий показатель суточной концентрации PM2,5 ученые обнаружили в Австралии, Новой Зеландии, Океании и в странах Южной Америки.

Алена Миклашевская