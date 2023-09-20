Новак: правительству удается сбалансировать топливный рынок

Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительству России удается сбалансировать топливный рынок. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Новак добавил, что власти также готовы применить те меры для удержания и снижения цен на бензин и дизель, которые подготовили в Минэнерго. Дефицита топлива, по его словам, на рынке нет, а его производство растет.

«Главная проблема сейчас — держать, не повышать цены на внутреннем рынке, что нефтяным компаниям удается, создается диспропорция на оптовом рынке, поэтому мы занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок»,— сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»). Причина увеличения цен на топливо в России, по мнению Александра Новака, связана с ростом мировой конъюнктуры.

Правительство, как сказал вице-премьер, готово применять и «более кардинальные решения» для снижения цен на топливо, если это будет необходимо.

На фоне заявлений о планируемых государственных мерах для стабилизации ситуации на топливном рынке цены на топливо стали снижаться. Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 20 сентября упала на 5%, цена АИ-92 — на 4%.

Ранее «Ъ» стало известно, что Минэнерго и Минфин предложили ввести заградительную пошлину на экспорт всех нефтепродуктов в размере $250 на тонну.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Топливо пугают пошлиной».

Петр Бузлаев