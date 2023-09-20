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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших при взрыве в Балашихе выросло до 13

Количество пострадавших при взрыве газа в девятиэтажке в Балашихе увеличилось до 13. Из них семеро, в том числе трое сотрудников МЧС, были госпитализированы. Остальных отправили на амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в медицинских службах.

Прибывший на место инцидента замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания. Он уточнил, что поисковые работы продолжат после устранения этой угрозы. «Собачки показали, что внутри завалов живых людей нет»,— уточнил замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Взрыв произошел сегодня, 20 сентября, на улице Октябрьской. В результате обрушились перекрытия на 3-м, 4-м и 5-м этажах, было повреждено не менее десяти квартир. При повторном обрушении под завалами оказались шестеро сотрудников МЧС, из них двое погибли. СКР возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фотогалерея

Последствия взрыва в жилом доме в Балашихе

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По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли четыре человека

В результате взрыва газа погибли четыре человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Повторное обрушение в жилом доме

Повторное обрушение в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте повторного обрушения

Спасатели на месте повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте происшествия

Спасатели на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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По данным МЧС, два человека находятся под завалами, еще два доставлены в больницу

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Жильцы первого и второго этажей эвакуировались из окон самостоятельно, остальных эвакуировала служба спасения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В результате взрыва газа погибли четыре человека

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Всего из дома были эвакуированы 170 человек

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что есть угроза обрушения верхних этажей

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что повреждено не менее десяти квартир, есть задымление

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Последствия взрыва газа в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Повторное обрушение в жилом доме

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Падение плиты в результаты повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте повторного обрушения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники МЧС оказывают помощь пострадавшему спасателю

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Спасатели на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Лаура Кеффер

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