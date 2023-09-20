Число пострадавших при взрыве в Балашихе выросло до 13

Количество пострадавших при взрыве газа в девятиэтажке в Балашихе увеличилось до 13. Из них семеро, в том числе трое сотрудников МЧС, были госпитализированы. Остальных отправили на амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в медицинских службах.

Прибывший на место инцидента замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания. Он уточнил, что поисковые работы продолжат после устранения этой угрозы. «Собачки показали, что внутри завалов живых людей нет»,— уточнил замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Взрыв произошел сегодня, 20 сентября, на улице Октябрьской. В результате обрушились перекрытия на 3-м, 4-м и 5-м этажах, было повреждено не менее десяти квартир. При повторном обрушении под завалами оказались шестеро сотрудников МЧС, из них двое погибли. СКР возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Лаура Кеффер