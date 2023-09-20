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Коммерсантъ FM
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Comtrade: Россия стала главным поставщиком золота в ОАЭ

По итогам 2022 года Россия стала крупнейшим поставщиком золота в Объединенные Арабские Эмираты на фоне введенных против нее санкций. До этого российское золото в основном отправляли в Великобританию, но санкции «перерезали обычные экспортные маршруты России», пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на данные платформы Comtrade ООН, согласно которым, в прошлом году ОАЭ импортировали 96,4 тонны золота из России. Это примерно треть годовой добычи золота в РФ, а в целом годовой импорт в ОАЭ вырос более чем в 15 раз. Другими ключевыми поставщиками золота в ОАЭ были Мали и Гана, которые поставили 95,7 тонны и 81 тонну соответственно. Швейцария была основным пунктом назначения для экспорта золота из арабской страны, поставки составили 145 тонн.

В июле цены на золото на мировом рынке обновили двухмесячный максимум. Но уже к концу августа активы золотых биржевых фондов обновили минимум с марта 2020 года, приблизившись к 2,8 тыс. тонн. Стоимость золота опускалась к пятимесячному минимуму, ниже уровня $1900 за тройскую унцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Золото не вышло доходом».

Лаура Кеффер

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