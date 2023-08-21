Золото не вышло доходом

Активы золотых биржевых фондов обновили минимум с марта 2020 года, приблизившись к 2,8 тыс. тонн. Интерес к металлу снижается на фоне роста доходности казначейских облигаций США до многолетних максимумов из-за усилившихся ожиданий дальнейшего подъема ключевой ставки ФРС. В итоге стоимость золота опустилась к пятимесячному минимуму, закрепившись ниже уровня $1900 за тройскую унцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным агентства Bloomberg, в конце прошлой недели активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, приблизились к уровню 2,8 тыс. тонн, обновив минимум с 30 марта 2020 года. Непрерывное снижение активов продолжается 12 недель подряд, и за это время они уменьшились более чем на 120 тонн, причем только с начала августа сокращение составило почти 30 тонн золота.

Об отсутствии интереса международных инвесторов к золоту говорят и последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем выведенных из золотых фондов средств за неделю, закончившуюся 16 августа, составил $400 млн. В целом вложения в золотые фонды сокращаются 16-ю неделю подряд, и только с начала августа чистые продажи составили почти $2,5 млрд.

Портфельный управляющий УК «Первая» София Кирсанова отмечает, что традиционно золото в портфелях инвесторов выступает хеджем от инфляции, в случае если ставки по долговым инструментам не превышают ожидаемые темпы роста потребительских цен. При этом если в минувшем году ключевая инфляция в США держалась в коридоре 6–6,6%, а ставка ФРС выросла с 0% до 4,5%, то в текущем году перевес на стороне ставок. По итогам июля инфляция в США составила 3,2%, тогда как ключевая ставка достигла отметки 5,5%. С учетом улучшающейся макроэкономической картины в стране есть вероятность дальнейшего роста ставок. «Корпорации отчитываются о росте прибылей выше прогнозов, рынок труда набирает обороты, но и инфляция тоже. В такой комбинации ФРС имеет все больше возможностей для безболезненного подъема ставки»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

В таких условиях более привлекательными для инвестиций выступают более надежные гособлигации. На минувшей неделе доходность десятилетних американских казначейских облигаций (UST) достигала отметки 4,33%, максимума с 2008 года. В пятницу она остановилась на отметке 4,251%, прибавив с начала месяца 28 б. п. «По сути безрисковый актив (UST.— “Ъ”) стал резко более доходным, что, конечно, не может не отражаться на инвестиционной привлекательности золота»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По мнению Софии Кирсановой, сейчас облигации гораздо лучше выполняют функцию защиты от инфляции, чем золото.

РФ сохранила золотой запас Контекст Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июль — второй месяц подряд — не изменились и на 1 августа 2023 года остались прежними — 74,9 млн унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Стоимость золота в резервах за июль 2023 года выросла на 2% — до $145,7 млрд на 1 августа. А его доля составила 24,71%. В марте текущего года ЦБ возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (–3,1 тонны). За 2021 год запасы выросли до 2301,6 тонны. За 2020 год — также выросли, до 2298,5 тонны. В 2019 году Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны). За 2018 год ЦБ купил 273,715 тонны золота. «Прайм»

Повышение доходности UST в сочетании с уменьшением спроса на драгоценный металл со стороны инвесторов оказывает негативное влияние на его стоимость. По данным Investing.com, в четверг цена золота опускалась до минимума с середины марта, $1884,5 за тройскую унцию. В пятницу цена закрепилась возле отметки $1889,4 за унцию, что почти на 2% ниже значений закрытия предшествующей недели. Золото падает также на подъеме курса доллара США к мировой корзине. «С середины июля индекс DXY (курс доллара относительно шести валют) прибавил более 3%, и это довольно много для него. Такими темпами доллар не дорожал с февраля»,— отмечает господин Емельянов.

На Московской бирже спотовые цены на золото на минувшей неделе опускались к значениям четырехнедельной давности — 5480 руб. за 1 грамм. В пятницу цены закрепились возле отметки 5675 руб. за 1 грамм, что почти на 7% ниже значений конца предшествующей недели. Более сильное падение рублевых цен связано со снижением доллара на локальном рынке — доллар за неделю потерял 5,7%, опустившись до 93,76 руб./$.

Дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от сочетания ставок в США, курса доллара, инфляции и перспектив роста ставки ФРС. «Как ни парадоксально, сейчас разгон американской инфляции не на пользу золоту»,— заключает Валерий Емельянов.

Виталий Гайдаев