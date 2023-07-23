Золотая доля

Цены на золото на мировом рынке обновили двухмесячный максимум. С конца июня стоимость металла в долларах выросла почти на 3%, в рублях — более чем на 7%. Инвестиции в драгоценный металл снижают девальвационные риски и выступают защитой от валютной инфляции. Для хеджирования таких рисков подойдут ПИФы, ориентированные на инвестиции в золото. Вместе с тем необходимо учитывать рыночные риски драгоценного металла и инфраструктурные особенности упаковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Благородство в цене

Золото восстанавливает позиции на мировом рынке. По данным Investing.com, 20 июля цена золота достигла двухмесячного максимума $1987,5 за тройскую унцию, что на 1,7% выше значений недельной давности и почти на 3% выше значений трехнедельной давности.

У этого подъема было сразу несколько веских причин. Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов отмечает две из них — это ослабление доллара на мировом рынке и снижение доходностей по американским казначейским облигациям (US Treasuries). «Все это происходит на фоне ожидания завершения цикла повышения процентной ставки со стороны ФРС»,— отмечает господин Корнилов.

Значимым фактором для котировок во втором полугодии будет политика Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Если мы увидим ослабление риторики и политики ЕЦБ уже осенью, это окажет давление на котировки»,— отмечает старший аналитик SberCIB Investment Research Константин Самарин. В третьем квартале он ожидает цены на уровне $1950 за унцию, в четвертом квартале — $1980 за унцию. «Риторика ФРС может остаться жесткой, а цикл высоких ставок продлится до конца года, что может ограничить рост цен на золото относительно текущих уровней»,— считает господин Самарин.

Вместе с тем рост можно ожидать на российском рынке, где стоимость металла достигала на минувшей неделе отметки 5,7 тыс. руб./г, максимума с 28 марта 2022 года. Рост составил более 3% за неделю и 7% с начала месяца. С начала года благородный металл подорожал на российском рынке почти на 40%. Эффект повышения мировых цен на золото усиливал рост курса доллара из-за дисбаланса спроса и предложения. На минувшей неделе курс американской валюты вырос на 0,9%, до 90,9 руб./$. С начала года доллар подорожал более чем на 30%. В связи с сохраняющимися девальвационными факторами, включающими снижение объемов экспорта и рост импорта, рублевая цена металла может продолжить рост, причем сильнее, чем на мировом рынке.

Упаковка для золота

В настоящее время частным инвесторам доступны десять паевых инвестиционных фондов, доходность которых зависит от стоимости благородного металла. При этом восемь фондов вкладывают средства в физический металл, по одному — в ценные бумаги зарубежных ETF и в акции компаний, добывающих благородный металл. С начала года такие фонды принесли инвесторам доход в размере 25–33%, а на годовом горизонте — 55–78%.

Разброс результатов связан с разными базовыми активами внутри фондов.

Более точно повторяют динамику стоимости металла фонды, инвестирующие в физический металл, так как на стоимость акций добывающих компаний могут влиять корпоративные новости, а также общие настроения на рынке.

В случае фондов с активами в виде «золотого» ETF с клиентов будет взиматься двойная комиссия: российской УК за управление фондом, а также комиссия иностранной компании на управление ETF. Вдобавок к этому «в таких фондах существует ошибка проскальзывания», связанная с тем, что при инвестициях и выводе средств есть задержка во времени, когда у него покупается или продается золото, отмечает управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

Плавающая доля

При этом, как отмечают управляющие, доля золота в общем портфеле инвестора должна присутствовать, но в меньшей доле, чем основных инвестиционных классов активов — облигаций и акций. Директор по инвестициям УК «РБ Капитал» Иван Лавриненко обращает внимание на рекомендации крупных инвестбанков, которые советуют инвестировать в благородный металл 5–10%.

«Золото не приносит дохода, как, например, облигации в виде купона или акции в виде дивиденда. Это, скорее, некая страховка»,— указывает Дмитрий Скрябин.

Вместе с тем в периоды нестабильности вложения в благородный металл, как правило, увеличивают, так как до сих пор золото рассматривается инвесторами как «тихая гавань». По словам Ивана Лавриненко, увеличивать долю золота в портфеле можно в периоды роста темпов мировой инфляции, при ожиданиях падения процентных ставок в валютах развитых стран, при росте геополитической напряженности. В случае снижения мировой инфляции, подъема валютных ставок и снижения геополитических рисков долю стоит уменьшать, отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев