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Коммерсантъ FM
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Минобороны: российские миротворцы в Карабахе продолжают выполнять свои функции

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе «в обострившихся условиях» продолжают выполнять свои функции, сообщило Минобороны России. Ведомство отметило, что в лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них более тысячи — дети. Также в ведомстве рассказали, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и руководство Азербайджана договорились о прекращении огня «при посредничестве российских миротворцев».

«Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

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Ранее сегодня, 20 сентября, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и министерство обороны Азербайджана сообщили о достижении договоренностей о прекращении огня. Представители Нагорного Карабаха обязались признать руководство Азербайджана в качестве «центральной власти» в регионе и обсудить с ними «вопросы реинтеграции». В российском Минобороны подтвердили, что «при посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий». «Реализация договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом»,— добавили в ведомстве.

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вскоре после начала боевых действий заявлял, что остановит операцию, если армянские военные и «незаконные сепаратистские формирования» сложат оружие.

Подробности о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Александр Кислов

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Последствия обстрела Нагорного Карабаха

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Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: AP / Siranush Sargsyan

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Владимир Соловьев  /  купить фото

Фото: AP / Siranush Sargsyan

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Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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