Минобороны: российские миротворцы в Карабахе продолжают выполнять свои функции

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе «в обострившихся условиях» продолжают выполнять свои функции, сообщило Минобороны России. Ведомство отметило, что в лагере миротворцев, где расположен и медицинский отряд, находится 2261 гражданское лицо, из них более тысячи — дети. Также в ведомстве рассказали, что власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и руководство Азербайджана договорились о прекращении огня «при посредничестве российских миротворцев».

«Командование Российским миротворческим контингентом находится в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, представителями Нагорного Карабаха»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Ранее сегодня, 20 сентября, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики и министерство обороны Азербайджана сообщили о достижении договоренностей о прекращении огня. Представители Нагорного Карабаха обязались признать руководство Азербайджана в качестве «центральной власти» в регионе и обсудить с ними «вопросы реинтеграции». В российском Минобороны подтвердили, что «при посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий». «Реализация договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом»,— добавили в ведомстве.

Вчера, 19 сентября, Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вскоре после начала боевых действий заявлял, что остановит операцию, если армянские военные и «незаконные сепаратистские формирования» сложат оружие.

Подробности о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Александр Кислов