Песков: Путин не опустится до личных оскорблений Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина «диктатором». Господин Песков отметил, что российский президент «никогда не опустится до уровня личных оскорблений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

19 сентября на мероприятии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке Джо Байден заявил, что в случае переизбрания не станет «склоняться перед Россией» как это делает бывший президент США Дональд Трамп. «Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин»,— добавил тогда господин Байден.

В ходе пресс-колла журналисты поинтересовались возможным ответом на высказывание президента США в адрес Владимира Путина. «Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент — еще раз повторяю — до этого никогда не опускался и не будет этого делать»,— сказал Дмитрий Песков.