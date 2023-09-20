Песков: Путин не опустится до личных оскорблений Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина «диктатором». Господин Песков отметил, что российский президент «никогда не опустится до уровня личных оскорблений».
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
19 сентября на мероприятии по сбору средств на президентскую кампанию в Нью-Йорке Джо Байден заявил, что в случае переизбрания не станет «склоняться перед Россией» как это делает бывший президент США Дональд Трамп. «Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин»,— добавил тогда господин Байден.
В ходе пресс-колла журналисты поинтересовались возможным ответом на высказывание президента США в адрес Владимира Путина. «Вы знаете, что наш президент никогда до такого уровня не опускается, до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег. У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент — еще раз повторяю — до этого никогда не опускался и не будет этого делать»,— сказал Дмитрий Песков.