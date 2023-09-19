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Коммерсантъ FM
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Байден назвал Путина диктатором

Президент США Джо Байден вновь публично назвал президента России Владимира Путина диктатором. Такое заявление он сделал на мероприятии по сбору средств на его кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

Джо Байден

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

«Я не встану на одну сторону с такими диктаторами, как Путин»,— отметил господин Байден (цитата по Reuters). Господин Байден также заявил, что бывший президент США Дональд Трамп «склоняется перед Россией», а он в случае переизбрания этого никогда не сделает.

Это не первая подобная оценка Владимира Путина со стороны президента США. Так, в марте 2022 года Джо Байден называл Владимира Путина «военным преступником» из-за операции на Украине, а также «смертоносным диктатором и бандитом». В октябре прошлого года Байден заявил о «невероятно сложном положении» президента России Владимира Путина в конфликте на Украине. Это, по мнению господина Байдена, заставляет российского президента прибегать к «жестокому обращению с украинцами».

Александр Кислов

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