Частным лицам могут разрешить подавлять беспилотники

Физические лица и компании могут получить право использовать системы подавления беспилотников с разрешения силовых ведомств. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с содержанием соответствующего проекта.

Проект документа разработала государственная комиссия по радиочастотам. Это межведомственный орган при Минцифры, в него входят представители Минтранса, ФСБ, МВД, Минобороны, Минпромторга. По данным издания, вопрос о порядке использования таких систем частными лицами включили в повестку заседания комиссии, которое запланировано на 27 сентября.

Сейчас локальные системы для подавления беспилотников могут использовать только Минобороны и другие силовые ведомства. Госкомиссия планирует легализовать применение этих систем с разрешением от силовых структур. По словам одного из собеседников «Ведомостей», предприятия ТЭК и транспорта просили разрешить использовать глушилки для дронов еще весной.

По словам экспертов, россияне могут сами купить антидроновые ружья для глушения беспилотников, но более сложные системы, работающие на разрешенных ГКРЧ частотах, им недоступны.

Однако бесконтрольное применение антидроновых систем может создать помехи для ТВ, сотовой связи и навигации. По словам источника в одном из телекомоператоров, связь в Москве начала портиться на фоне того, что все, в том числе частные предприятия, начали массово применять системы для подавления беспилотников. Поэтому, несмотря на разрешение частникам использовать такие системы, могут быть введены определенные ограничения.

Ранее сегодня, 20 сентября, правительство закрепило распределение радиочастот для гражданских беспилотников — это диапазон 5030–5091 МГц.

О развитии инфраструктуры для БПЛА в России — в материале «Ъ» «Задронутые интересы».

Анастасия Ларина