Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство закрепило распределение радиочастот для гражданских беспилотников

Правительство России утвердило решение о распределении радиочастот в диапазоне 5030–5091 МГц для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве отметили, что такая мера направлена на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников и актуальна для построения единой инфраструктуры. Таким образом, действующая таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации с участием президента России Владимира Путина. Он назвал данную отрасль важнейшим направлением деятельности страны и оценил ее объем в 1 трлн руб. По информации «Ъ», «Ростех» и «Алмаз-Антей» предложили правительству организовать системный мониторинг за полетами беспилотников в России. Однако на федеральном уровне проект официальной поддержки пока не получил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Задронутые интересы».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...