Правительство закрепило распределение радиочастот для гражданских беспилотников

Правительство России утвердило решение о распределении радиочастот в диапазоне 5030–5091 МГц для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве отметили, что такая мера направлена на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников и актуальна для построения единой инфраструктуры. Таким образом, действующая таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации с участием президента России Владимира Путина. Он назвал данную отрасль важнейшим направлением деятельности страны и оценил ее объем в 1 трлн руб. По информации «Ъ», «Ростех» и «Алмаз-Антей» предложили правительству организовать системный мониторинг за полетами беспилотников в России. Однако на федеральном уровне проект официальной поддержки пока не получил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Задронутые интересы».

Милена Костерева