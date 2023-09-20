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Коммерсантъ FM
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В Paint появилась поддержка слоев и прозрачности

Американская корпорация Microsoft выпустила бета-версию графического редактора Paint, в котором появилась поддержка прозрачности и слоев. Новую предварительную сборку Paint пока могут скачать только участники программы Windows Insider.

Теперь пользователи могут добавлять, удалять и редактировать слои на изображениях для создания более сложных цифровых произведений. Появилась возможность накладывать текст, фигуры и другие элементы изображений друг на друга. Для работы со слоями необходимо нажать кнопку на основной панели инструментов, после чего дополнительные элементы появятся у рабочей области на боковой панели. Также Paint теперь поддерживает функцию прозрачности и может открывать, сохранять и редактировать файлы PNG с этой функцией. При наличии множества слоев удаление содержимого на одном из них делает видимым изображение, расположенное под ним.

Ранее Microsoft добавила в Paint поддержку оформления с темной темой, а также новые функции, включая улучшенные элементы масштабирования. Также компания собирается добавить в Paint новые функции на базе искусственного интеллекта, включая возможность генерировать картинки по текстовому описанию.

Евгений Федуненко

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