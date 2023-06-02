В Paint для Windows 11 появились темная тема и новые функции

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление для приложения Paint в Windows 11, в котором появилась поддержка оформления с темной темой, а также новые функции, включая улучшенные элементы масштабирования. Новую предварительную сборку Paint пока могут скачать только участники программы Windows Insider.

Изменить тему пользователи смогут в настройках приложения, ранее темную тему получили и другие сервисы Windows включая Teams. Благодаря новой функции масштабирования будет удобнее располагать контент внутри рабочего пространства программы, появилась возможность увеличивать и уменьшать масштаб с меньшим шагом, можно будет ввести собственное значение масштаба. Также в Paint изображение теперь быстро подстроится под размер окна с помощью функции быстрой оптимизации масштаба.

В Paint изменили дизайн некоторых диалоговых окон, в том числе «Свойства изображения», а также улучшили поддержку сочетаний клавиш и специальных возможностей. В августе 2021 года Microsoft представила первый за 12 лет редизайн Paint, у нового приложения появились черты Windows 11, например закругленные углы и более мягкий дизайн.

Евгений Федуненко