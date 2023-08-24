В Paint может появиться возможность генерации картинок по текстовому описанию

Американская корпорация Microsoft собирается добавить в приложение Paint новые функции на базе искусственного интеллекта, включая возможность генерировать картинки по текстовому описанию. Об этом сообщает Windows Central со ссылкой на источники внутри компании.



Новые функции будут основаны на возможностях Bing Image Creator, их получит только версия Paint для Windows 11. В графическом редакторе может появиться боковая панель с ИИ и кнопка Magic Paint: пользователь введет описание необходимого изображения, после чего Paint предложит свои варианты, которые затем можно будет перенести в рабочее пространство и отредактировать.



Также новые функции ИИ могут появиться в «Фотографиях», «Ножницах» и «Камере». В «Фотографиях» можно будет определять людей на фото, вырезать их и вставлять в другие фотографии. В «Ножницах» и «Камере» появится возможность распознавать текст на скриншотах и изображениях.



В августе 2021 года Microsoft представила первый за 12 лет редизайн Paint, у нового приложения появились черты Windows…

Американская корпорация Microsoft собирается добавить в приложение Paint новые функции на базе искусственного интеллекта, включая возможность генерировать картинки по текстовому описанию. Об этом сообщает Windows Central со ссылкой на источники внутри компании.

Новые функции будут основаны на возможностях Bing Image Creator, их получит только версия Paint для Windows 11. В графическом редакторе может появиться боковая панель с ИИ и кнопка Magic Paint: пользователь введет описание необходимого изображения, после чего Paint предложит свои варианты, которые затем можно будет перенести в рабочее пространство и отредактировать.

Также новые функции ИИ могут появиться в «Фотографиях», «Ножницах» и «Камере». В «Фотографиях» можно будет определять людей на фото, вырезать их и вставлять в другие фотографии. В «Ножницах» и «Камере» появится возможность распознавать текст на скриншотах и изображениях.

В августе 2021 года Microsoft представила первый за 12 лет редизайн Paint, у нового приложения появились черты Windows 11, например закругленные углы и более мягкий дизайн. В июне в Paint появилась поддержка оформления с темной темой, а также улучшенные элементы масштабирования.

Генеративный ИИ может заменить десятки миллионов работников, подробнее об этом — в материале «Ъ» «Осторожно, снова интеллект!».

Евгений Федуненко