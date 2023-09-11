Американский сервис доставки продуктов Instacart оценивает себя в $9,3 млрд

Сегодня, 11 сентября, онлайн-сервис доставки продуктов Instacart опубликовал ценовой диапазон размещения своих акций в ходе предстоящего IPO. В документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания сообщила о планах продать 22 млн акций по цене от $26 до $28. Таким образом, Instacart планирует привлечь до $616 млн, а в целом оценивает себя в $8,6–9,3 млрд. Ожидается, что IPO состоится уже в сентябре, хотя точных данных нет.

Предстоящее первичное размещение Instacart привлекает внимание инвесторов и аналитиков, так как это одно из редких крупных IPO, запланированных на текущий год. Оценка компании существенно снизилась с 2021 года, когда она составляла $39 млрд. Это связано как с общим снижением на рынке, так и с тем, что резкий рост оценки таких сервисов, как Instacart, был вызван пандемией, когда многие заказывали продукты на дом. По мнению некоторых экспертов, если IPO Instacart, а также британского разработчика микропроцессоров Arm — еще одно крупное размещение, запланированное на сентябрь,— окажутся успешными, это может подстегнуть рынок IPO в целом.

Яна Рождественская