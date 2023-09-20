Оппозиция Армении планирует новый митинг у здания правительства

Глава оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян сообщил о планах провести сегодня вечером новый митинг в Ереване у здания правительства на площади Республики. Протестующие будут требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне начала Азербайджаном боевых действий в Карабахе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

«Предварительно мы приняли решение провести на площади Республики большой митинг в 19:00 (18:00 мск)»,— говорится в сообщении главы оппозиционной блока в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По словам Андраника Теваняна, Никол Пашинян «отказался от Карабаха», а начало Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе — это следствие его политики. По мнению главы оппозиционного блока, сейчас необходимо произвести смену власти в Армении, отправить в отставку Никола Пашиняна и сформировать новое правительство.

При этом он попросил политические силы Армении забыть про распри. Он полагает, что большое число участников акций протестов позволит добиться смены власти без потрясений. «Наша цель — не потрясения, а уход Пашиняна»,— сообщил оппозиционный политик.

Днем 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Сразу после этого у здания правительства в центре Еревана собрались протестующие. По разным оценкам, их насчитывалось от 100 до 500 человек. Протестующие обвиняли Никола Пашиняна в том, что его политика привела к эскалации в Нагорном Карабахе.

Подробнее о ситуации — в материале «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Анастасия Ларина