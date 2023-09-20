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Коммерсантъ FM
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Оппозиция Армении планирует новый митинг у здания правительства

Глава оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян сообщил о планах провести сегодня вечером новый митинг в Ереване у здания правительства на площади Республики. Протестующие будут требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне начала Азербайджаном боевых действий в Карабахе.

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

«Предварительно мы приняли решение провести на площади Республики большой митинг в 19:00 (18:00 мск)»,— говорится в сообщении главы оппозиционной блока в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По словам Андраника Теваняна, Никол Пашинян «отказался от Карабаха», а начало Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе — это следствие его политики. По мнению главы оппозиционного блока, сейчас необходимо произвести смену власти в Армении, отправить в отставку Никола Пашиняна и сформировать новое правительство.

При этом он попросил политические силы Армении забыть про распри. Он полагает, что большое число участников акций протестов позволит добиться смены власти без потрясений. «Наша цель — не потрясения, а уход Пашиняна»,— сообщил оппозиционный политик.

Днем 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. Сразу после этого у здания правительства в центре Еревана собрались протестующие. По разным оценкам, их насчитывалось от 100 до 500 человек. Протестующие обвиняли Никола Пашиняна в том, что его политика привела к эскалации в Нагорном Карабахе.

Подробнее о ситуации — в материале «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Анастасия Ларина

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Последствия обстрела Нагорного Карабаха

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября &lt;br>На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения &lt;br>На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек &lt;br>На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о массированном обстреле со стороны Азербайджана днем 19 сентября
На фото: последствия обстрела в Степанакерте

Фото: oldhike / ТАСС

Российские миротворцы зафиксировали многочисленные нарушения прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения
На фото: жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян заявил, что в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана погибли 25 человек
На фото: женщина в жилом доме, пострадавшем от обстрела

Фото: oldhike / ТАСС

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

По словам бывшего госминистра НКР Рубена Варданяна, жители Карабаха «большей частью находятся в бомбоубежищах»

Фото: Siranush Sargsyan / AP

Последствия обстрела Степанакерта

Фото: oldhike / ТАСС

Для эвакуации населения из опасной зоны в Карабахе были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Степанакерта

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

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