В Новосибирской области остаются закрытыми 40 почтовых отделений

Комитет законодательного собрания Новосибирской области по транспортной промышленной и информационной политике поддержал обращение заксобрания Алтайского края к гендиректору АО «Почта России» Михаилу Волкову. В обращении, направленном летом этого года, содержится критика процесса оптимизации работы почтовой службы, прежде всего, в сельской местности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Заседание комитета состоялось 19 сентября. По данным принявшего участие в его работе министра цифрового развития региона Сергея Цукаря, в июне 2023 года в Новосибирской области не работали 104 почтовых отделения из 719. Но к настоящему времени закрытыми остаются 40 отделений. «Это не значит, что жители данной территории не обслуживаются. Они обслуживаются другими отделениями, либо мобильными комплексами»,— пояснил господин Цукарь. Процесс оптимизации стал следствием падения числа почтовых сокращений. В результате 82% отделений на территории региона нерентабельны.

«В первую очередь меняем вакантные ставки. К концу октября оплаты (труда почтальонов.— «Ъ») меньше 0,5 ставки не будет. Обсуждаемые сейчас меры поддержки, связанные с компенсацией проезда и услуг ЖКХ для сотрудников почты, в первую очередь, сельских отделений, будут иметь эффект»,— привела пресс-служба заксобрания ответ директора УФПС Новосибирской области АО «Почта России» Александра Завьялова на вопрос одного из депутатов о системе оплаты труда в компании.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», проблемы с работой почтовых отделений возникли в ходе оптимизации их сети и в других сибирских регионах. Так, в июле и. о. министра цифрового развития Красноярского края Николай Распопин заявил, что управление почтовой связи закрыло около половины отделений почты в труднодоступных населенных пунктах, несмотря на обещание их сохранить. Число сотрудников основного производства УФПС Томской области на 21 августа 2023 года составляет 1,55 тыс. человек — на 100 меньше, чем в 2021 году.

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Валерий Лавский