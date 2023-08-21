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обновлено 08:28

В Томской области сокращается штат почтовой службы на фоне цифровизации услуг

Число сотрудников основного производства управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Томской области на 21 августа 2023 года составляет 1,55 тыс. человек. Это примерно на 30 человек меньше, чем в 2022 году и на 100 меньше, чем в 2021-м.

Статистические данные содержатся в презентации, представленной директором УФПС АО «Почта России» Константином Куимовым на заседании комитета законодательной думы региона по строительству, инфраструктуре и природопользованию. Заседание состоялось 21 августа. Информацию депутаты решили заслушать в связи с поступающими к ним обращениями, касающимися работы «Почты России».

Согласно докладу, в результате цифровизации услуг объем корреспонденции, которую доставляют почтальоны Томской области, сократился за последние пять лет на 22%. В этих условиях штатное расписание приводится в соответствие с фактической занятостью сотрудников. «В большинстве почтовых отделений почтальонам предлагается работа на условиях внутреннего совместительства, так уровень зарплаты увеличивается»,— утверждается в презентации. Размер средней зарплаты по филиалу составляет 31,7 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Сибирь, в июне этого года законодательное собрание Алтайского края направило федеральному правительству обращение о проблемах работы «Почты России», указав, что «ряд сотрудников почтовых отделений отказывается продолжать трудовые отношения ввиду ожидаемого снижения заработной платы». 9 августа спикер заксобрания Александр Романенко провел совещание с представителями «Почты России». В ходе нее директор макрорегиона Сибирь компании Александр Завьялов сообщил, что пока остаются закрытыми 86 отделений, но до 1 сентября планируется возобновить работу 66 из них.

Проблемы работы «Почты России» обсуждались также в июне на сессии госсобрания — эл курултая Республики Алтай, в июле - на заседании комитета законодательного собрания Красноярского края по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению.

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Валерий Лавский

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