«Почта России» в Красноярском крае получила убыток в 250 млн рублей и сокращает 200 сотрудников

Убытки «Почты России» в Красноярском крае в прошлом году составили 250 млн руб. Данные привел руководитель управления федеральной почтовой связи Красноярского края Юрий Кочнев.

Господин Кочнев выступил на заседании комитета законодательного собрания региона по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Оно состоялось 6 июля и рассмотрело состояние дел в почтовой связи края. Причинами снижения доходов были названы сокращение международных отправлений, числа писем и посылок, использование цифровых технологий для получения пенсий. «С уменьшением объема услуг принято решение о приведении нагрузки на почтальонов к нормативным показателям - численность этих специалистов в крае снизится с 1300 человек до 1100», - процитировала Юрия Кочнева пресс-служба заксобрания.

В свою очередь, и. о. министра цифрового развития Красноярского края Николай Распопин заявил, что управление почтовой связи закрыло около половины отделений почты в труднодоступных населенных пунктах, несмотря на обещание их сохранить. «Почта выполняет на селе не только функцию оказания услуг, но и социальную роль. Поэтому вопрос о трансформации почты встал в полный рост. Мы готовим обращение в федеральный центр, в Минцифры, планируем отправить его в ближайшее время», - заявил и. о. министра.

26 июня обращение о проблемах работы «Почты России» в Алтайском крае направило в правительство РФ заксобрание региона. По его данным, «ряд сотрудников почтовых отделений отказывается продолжать трудовые отношения ввиду ожидаемого снижения заработной платы». Также в июне сессия госсобрания - эл курултая Республики Алтай приняла обращение к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. В нем говорится, что закрытие и сокращение отделений почтовой связи крайне негативно сказывается на социально-политической ситуации не только в отдельных населенных пунктах региона, но и в целом по России.

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Валерий Лавский