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Коммерсантъ FM
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Первое судно покинуло порт Черноморска по альтернативному зерновому коридору

Первое гражданское судно с пшеницей покинуло порт Черноморска в Одесской области через альтернативный зерновой коридор, открытый Украиной, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Судно Resilent Africa с 3 тыс. т пшеницы вышло из порта Черноморск и направляется в сторону Босфора», — сообщил господин Кубраков в соцсети X (бывшая Twitter). Он уточнил, что еще одно судно — Aroyat — направится в Египет.

Resilient Africa и Aroyat были первыми двумя гражданских кораблями, которые воспользовались альтернативным зерновым коридором в Черном море. Корабли ходят под флагом Палау, и их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Об открытии временных коридоров для судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный Украина объявила 10 августа. Это произошло после того, как основной зерновой коридор был закрыт вместе с прекращением зерновой сделки после выхода России. Кроме того, Россия объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное заявление.

Милена Костерева

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