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Коммерсантъ FM
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Первые суда использовали зерновой коридор Киева по направлению к Черноморску

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что первые два гражданских судна воспользовались «альтернативным» зерновым коридором в Черном море по направлению к украинским портам. По его словам, сухогрузы Resilient Africa и Aroyat планируют зайти в порт Черноморск в Одесской области для загрузки 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

«Корабли находятся под флагом Палау, и их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины»,— написал господин Кубраков на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

10 августа военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов Черноморск, Одесса и Южный. Основной зерновой коридор был закрыт вместе с прекращением зерновой сделки — Россия вышла из нее, обвинив другие стороны в отказе исполнять требования Москвы. Россия объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина сделала аналогичное объявление.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская

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