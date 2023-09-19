Власти Липецка не нашли банк для открытия кредитной линии на 450 млн рублей

Аукцион по выбору подрядчика для открытия кредитной линии Липецку с лимитом 450 млн руб. был признан не состоявшимся. Для участия в нем не было подано ни одной заявки. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступал департамент финансов мэрии Липецка. Начальная цена контракта составляла 175,8 млн руб. Кредитная линия должна была быть открыта с фиксированной процентной ставкой на 1 098 дней.

Согласно порталу госзакупок, этом году также провалились попытки открыть одну кредитную линию Курску на 750 дней с лимитом 200 млн руб., две — Орлу, на 365 дней каждая с общим лимитом 630 млн руб. и еще шесть — Тамбову и Тамбовской области: две из них были рассчитаны на 730 дней каждая с суммарным лимитом 1,5 млрд руб., еще четыре — на 365 дней каждая с лимитом 300 млн, 400 млн, 742 млн и 1,5 млрд руб.

При этом Сбербанк получил возможность открыть две кредитные линии мэрии Воронежа с общим лимитом 2 млрд руб. и две — Курску на 608,3 млн руб. в сумме. «Акционерный банк “Россия”» был выбран подрядчиком для открытия кредитной линии Курску на 500 млн руб. Тамбов разыграл возможность открыть пять кредитных линий на общую сумму 905,4 млн руб. В результате четырех торгов победил Сбербанк, одних — «Тамбовкредитпромбанк».

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Алина Морозова

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