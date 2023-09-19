На связи с экспертом: почему растет популярность вебинаров для бизнеса

Онлайн-мероприятия являются ответом на возросшую потребность предпринимателей в обмене знаниями и информацией

Фото: ru.freepik.com

Количество проводимых MICE-мероприятий в России в 2023 году показывает значительный рост. Как сообщал «Коммерсант», уже по итогам первого квартала он составил 20% по сравнению с тем же периодом 2022-го. Примечательно, что увеличение произошло и по сравнению с первым кварталом допандемийного 2019 года.

Другой отчетливой тенденцией является увеличение количества онлайн-мероприятий. Иначе говоря, прогнозы event-компаний, сообщавших, что после пандемии привычка проводить вебинары у бизнеса останется, сбываются.

Все это, вероятно, является ответом на возросшую потребность бизнеса в обмене знаниями и информацией в условиях новых вызовов. И в первую очередь спросом пользуются онлайн-эвенты, освещающие вопросы импортозамещения в различных отраслях, оптимизации и повышения эффективности бизнеса за счет внедрения современных ИТ-решений, кибербезопасности и т. д.

Далее перечислим несколько полезных вебинаров, которые бесплатно организует для бизнеса компания МТС. Все они пройдут в ближайшее время.

— Как удаленно следить за состоянием промышленного оборудования и вести учет потребления ресурсов?

— Акцент на вебинаре будет сделан на внедрении «интернета вещей» в промышленности. Речь пойдет про принципы работы удаленного мониторинга температуры, влажности и давления в помещениях, автоматизированный учет потребления воды и электричества, мониторинг серверных и ЦОДов и многое другое.

Фото: фото пресс-служба ПАО МТС

— Как проверить, готовы ли службы информационной безопасности к реальным кибератакам?

— В рамках мероприятия вместе с экспертами будут проанализированы кейсы и наиболее эффективные методики обучения кадров. Бизнесу расскажут о том, можно ли проверить предприятие на предмет уязвимости для кибератак и кому доверить обучение служб информационной безопасности.

— Как с помощью геопозиционирования увеличить производительность в сельском хозяйстве?

— Актуальным для предприятий юга может стать вебинар, посвященный эффективному земледелию, в ходе которого эксперт расскажет о том, как высокоточное позиционирование на полях помогает снижать расходы и увеличивать эффективность сельхозпроизводителей.

— Как развернуть в IT-компании популярную российскую платформу для онлайн-встреч и мероприятий?

— На примере сервиса Webinar Meetings эксперты разберут кейсы по внедрению в компании отечественной коммуникационной платформы. Вебинар будет особенно полезен тем, кто ранее пользовался зарубежной платформой видеоконференцсвязи, но теперь ищет для нее надежную российскую замену.

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