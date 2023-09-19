Эстония не будет принимать россиян, которых обяжут покинуть Латвию

Эстония не намерена принимать россиян, которых вышлют из Латвии из-за отсутствия подтверждения знания латышского языка, сообщил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. Он напомнил, что власти Эстонии также закрыли границы для граждан РФ.
Лаури Ляэнеметс
Фото: Czarek Sokolowski / AP
По словам министра, желание Латвии «заключается в том, чтобы они (высланные россияне.— "Ъ") не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину», потому что Россия обязана принять своих граждан. «Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем, потому что им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь, и все остальные права и условия должны быть соблюдены»,— добавил господин Ляэнеметс (цитата по радио ERR).
Согласно закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истекает 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего им необходимо подтвердить знание языка на уровне А2.
В августе правительство Латвии разрешило гражданам России получить временный ВНЖ сроком на два года, чтобы пересдать экзамен по латышскому языку. В процессе продления временного ВНЖ на конец августа находились примерно 25 тыс. россиян. На следующей неделе около 3,6 тыс. россиянам, проживающим в Латвии, выдадут извещение о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев.