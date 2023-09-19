Эстония не будет принимать россиян, которых обяжут покинуть Латвию

Эстония не намерена принимать россиян, которых вышлют из Латвии из-за отсутствия подтверждения знания латышского языка, сообщил глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс. Он напомнил, что власти Эстонии также закрыли границы для граждан РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаури Ляэнеметс

Фото: Czarek Sokolowski / AP Лаури Ляэнеметс

Фото: Czarek Sokolowski / AP

По словам министра, желание Латвии «заключается в том, чтобы они (высланные россияне.— "Ъ") не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину», потому что Россия обязана принять своих граждан. «Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем, потому что им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь, и все остальные права и условия должны быть соблюдены»,— добавил господин Ляэнеметс (цитата по радио ERR).

Согласно закону об иммиграции, срок действия ВНЖ, выданных россиянам в сентябре 2022 года, истекает 1 сентября 2023-го. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны получить статус постоянного жителя Евросоюза, для чего им необходимо подтвердить знание языка на уровне А2.

В августе правительство Латвии разрешило гражданам России получить временный ВНЖ сроком на два года, чтобы пересдать экзамен по латышскому языку. В процессе продления временного ВНЖ на конец августа находились примерно 25 тыс. россиян. На следующей неделе около 3,6 тыс. россиянам, проживающим в Латвии, выдадут извещение о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев.

Лаура Кеффер