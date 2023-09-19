На въезде в центр Курска появится «перехватывающая» парковка

«Перехватывающая» парковка появится на улице Сонина, расположенной на въезде в центр Курска. На ней автомобилисты смогут оставить свои машины и пересесть на общественный транспорт, чтобы не стоять в пробках. Об этом сообщило ИА «Секунда» со ссылкой на председателя Курского горсобрания Владимира Токарева.

По словам господина Токарева, следующий шаг к появлению необычной стоянки — изъятие участка на улице Сонина в муниципальную собственность. Он считает, что «перехватывающая» парковка позволит разгрузить центр города от автомобилей.

В горсобрании также сообщили, что депутаты приняли решение об обращении в Курскую облдуму с просьбой внести изменения в региональный закон об административных правонарушениях. Они будут предусматривать штраф для юрлиц за неоплату стоянки на платной парковке. Физические лица за это нарушение лишают 1 тыс. руб.

Платные парковки заработали в Курске 27 июня. Стоимость пользования машиноместом варьируется от 30 до 200 руб. в час.

Решение о создании платного парковочного пространства в Курске было принято депутатами Курского городского собрания в конце 2022 года. Всего в городе обустроили 1 089 мест. Контракт на сервисное и техническое обслуживание парковочного пространства был заключен с белгородским ООО «Городские парковки» в ноябре 2022-го на 77,4 млн руб. Компания также является оператором платных парковок в Белгороде и Воронеже. В конце прошлого года контроль над ней получил «Росатом».

Какие недостатки были найдены в работы платных парковок в Воронеже — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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