За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 92 снарядами; есть разрушения

В понедельник, 18 сентября, ВСУ ударили по Белгородской области 92 снарядами (17 сентября — 111-ю). В результате атак противника никто не пострадал, однако есть разрушения в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено десять артиллерийских снарядов, по селам Нехотеевка и Журавлевка — по пять, по селу Наумовка — два. Также в Наумовке сдетонировали два дрона-камикадзе. Разрушений нет.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера было сброшено шесть боеприпасов. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе в селе Карабаново система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Разрушений нет.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старый — зафиксировано попадание трех снарядов. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе из миномета было атаковано село Глотово — установлено попадание пяти снарядов. Была повреждена линия электропередачи. Также по окраинам сел Заречье-Второе и Сподарюшино противник выпустил десять и две артиллерийских мины соответственно. Обошлось без разрушений.

В Новооскольском городском округе у села Косицино в поле рухнул и сдетонировал БЛПА самолетного типа. Разрушения не зафиксированы.

В Шебекинском городском округе системой ПВО были сбиты три воздушные цели на подлете к Шебекину. В одном частном доме выбиты окна, некоторые части города остались без света. Аварийные службы должны восстановить электроснабжение в ближайшее время. Также по селу Середа было выпущено 15 артиллерийских мин и три танковых снаряда, по селам Новая Таволжанка и Белянка — восемь и шесть артиллерийских мин соответственно, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — три артиллерийские мины и пять гранатометных выстрелов, по хутору Панков — пять артиллерийских мин. Обошлось без последствий.

Как ВСУ атаковали макрорегион на выходных — в материале «Ъ-Черноземье» «Дроны схватывают на лету»

Алина Морозова

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