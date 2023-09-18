Гладков: два белгородских села обесточены из-за обстрелов со стороны Украины

Под обстрел ВСУ попало село Глотово Грайворонского горокруга Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Обстрел стал причиной повреждения линии электропередачи, из-за чего без электричества остались жители сел Глотово и Безымено. Пострадавших, по данным главы региона, не зафиксировано.

«Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий»,— написал господин Гладков.

После начала СВО приграничные территории Белгородской области подвергаются обстрелам почти ежедневно. Сегодня утром жителям Белгородской области уже приходили уведомления РСЧС об обстрелах сел Глотова и Гора-Подол Грайворонского горокруга. За прошедшие сутки ВСУ использовали 111 различных боеприпасов, чтобы нанести удары по Белгородской области, сообщал Вячеслав Гладков в рамках ежедневной сводки.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова