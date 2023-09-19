NYT: по рынку в Константиновке ударила украинская ракета

Газета The New York Times (NYT) провела расследование и пришла к выводу, что удар по рынку в Константиновке в Донбассе был нанесен украинской ракетой. Инцидент произошел 6 сентября, город находится под контролем ВСУ. Погибли 16 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evgeniy Maloletka / AP Фото: Evgeniy Maloletka / AP

NYT опирается на анализ спутниковых снимков и фрагментов ракеты, а также показания свидетелей. На основании этого издание пришло к выводу, что удар «стал результатом ошибочного запуска украинской ракеты ПВО» из комплекса «Бук». По информации экспертов, опрошенных NYT, такие ракеты могут сбиться с курса по разным причинам, включая неисправность электроники или системы наведения.

NYT утверждает, что украинские власти пытались помешать журналистам издания получить доступ к обломкам ракеты и зоне падения сразу после удара. Но журналисты в итоге сумели добраться до места ЧП, опросить свидетелей и собрать остатки использованного оружия. В числе их основных выводов:

два неназванных источника якобы видели, как ракеты были выпущены из контролируемой ВСУ Дружковки в 16 км к северо-западу от Константиновки в направлении российской линии фронта «примерно во время удара» по рынку, эту же информацию привел на условиях анонимности украинский солдат;

на видео, снятом «за несколько мгновений до удара», видно, что ракета движется с северо-запада, это же подтвердил эксперт, проанализировав образовавшуюся воронку и оставленные повреждения;

журналисты NYT посетили предполагаемое место пуска ракет и увидели там «признаки того, что оно недавно использовалось военными», в том числе траншеи, мусорные ямы и предполагаемые следы от большой военной машины;

украинские власти говорили, что российские войска применили ракету, выпущенную системой ПВО С-300, но такая ракета несет боеголовку, отличную от той, что взорвалась в Константиновке, отмечает NYT;

по данным газеты, размеры отверстий и фрагментов, обнаруженных на месте происшествия, соответствуют ракете 9М38, которую запускает мобильная зенитная установка «Бук» (отмечается, что ее используют и Украина, и Россия);

два независимых военных эксперта также пришли к выводу, что обломки и повреждения на месте удара «наиболее соответствуют» применению ракеты 9М38.

Представитель вооруженных сил Украины заявил, что служба безопасности страны расследует инцидент, и власти пока не могут давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ракетном ударе по Константиновке российскую армию. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал удар по Константиновке провокацией Украины. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что расследование инцидента не нужно, так как «все очевидно».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер