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Коммерсантъ FM
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Небензя назвал удар по Константиновке провокацией Украины к визиту Блинкена

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по Константиновке в Донбассе является провокацией Украины к визиту госсекретаря США Энтони Блинкена. Он сравнил произошедшее с событиями в Буче и Краматорске. При ударе в Константиновке погибли, по разным данным, 16 или 17 человек, город находится под контролем украинских войск.

Господин Небензя назвал произошедшее в Константиновке «страшной трагедией». По его словам, при попадании ракеты по оживленному городскому рынку погибло 16 человек, 32 пострадало (по данным украинских властей,— 17 и 32 соответственно).

Постпред коснулся этой темы на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Он отметил, что события в городе «рискнули упомянуть» некоторые западные делегации. По мнению господина Небензи, страны Запада «быстро забудут и замнут это происшествие», так как, по его мнению, «не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы... увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции». Как утверждает дипломат, западные СМИ, распространившие видео произошедшего, «спешно начали удалять с помощью монтажа отражение ракеты на крыше припаркованного автомобиля, показывающее направление прилета».

«Очередная отвратительная ложь, которой западные медиа прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенная по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера — Энтони Блинкена»,— сказал господин Небензя (его слова приведены на сайте постпредства).

Снаряд попал в рынок 6 сентября. После взрыва начался пожар, который распространился на 300 кв. м. Было повреждено около 30 торговых павильонов. Господин Зеленский обвинил в ракетном ударе российскую армию. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что Вооруженные силы России не наносят удары по гражданским объектам.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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