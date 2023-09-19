В России разработали ложный дрон «Лодырь»

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал комплекс ложного оператора дрона «Лодырь», предназначенный для отвлечения системы радиоэлектронной разведки (РЭР) противника. Об этом рассказал ТАСС гендиректор организации Дмитрий Кузякин.

По его словам, «Лодырь» задействуют на время боевого применения настоящего FPV-расчета. Он уточнил, что в комплексе используется разработанный центром инструмент гибернации FPV-дронов, позволяющий БПЛА оставаться в спящем режиме на срок до нескольких недель.

«Несколько таких "Лодырей" надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения. "Лодыри" являются автономными и могут достаточно долго находиться на позиции, ожидая команды на включение»,— отметил господин Кузякин.

Как утверждает глава ЦКБР, «Лодырь» также дешев в производстве. «Мы ведем разработку новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне. Конечно, это не одно изделие, а целый комплекс мероприятий и технического обеспечения»,— добавил Дмитрий Кузякин.

В конце июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно ей, в течение шести с половиной лет в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников. В начале сентября на Камчатке запустили производство дронов-камикадзе.

Лаура Кеффер