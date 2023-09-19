Украина накопила необходимые для отопительного сезона 14,7 млрд куб. м газа

Объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины достиг 14,7 млрд куб. м, сообщило Министерство энергетики страны. Таким образом, план накопления газа, необходимого для отопительного сезона, был выполнен досрочно.

«По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в ПХГ 14,7 млрд куб. м. Итак, план Кабинета министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно»,— говорится в сообщении на странице Минэнерго Украины в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской Meta).

По данным Минэнерго Украины, с октября 2022-го по март 2023-го в стране зафиксировали не менее 271 удара по объектам критической инфраструктуры. Оказалась повреждена половина всей энергосистемы, включая генерацию и систему передачи. Для подготовки к отопительному сезону и восстановления энергетики Украина получила от стран-союзников $272 млн. США направили еще $897 млн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что основную часть средств направят на генераторы, газотурбинные электростанции, трансформаторы.

Милена Костерева