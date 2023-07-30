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Коммерсантъ FM
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Премьер Украины Шмыгаль заявил о наличии средств на подготовку к отопительному сезону

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о финансовой помощи, отправленной союзниками для восстановления энергетики к отопительному сезону. На сегодняшний день, сообщил министр, в совокупности $272 млн уже получило Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры. США направили еще $897 млн.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Денис Шмыгаль

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как пояснил Денис Шмыгаль на заседании правительства, основную часть средств направят на генераторы, газотурбинные электростанции, трансформаторы. В рамках работы Фонда энергетической поддержки Украины получено €166 млн. «Средства есть»,— сказал господин Шмыгаль, его слова приводятся на сайте правительства.

По словам украинского премьера, до начала отопительного сезона Минэнерго должно «добавить в энергосистему» 1,7 ГВт мощности, а до конца 2023 года — еще 1,2 ГВт восстановленных и новых мощностей генерации.

В газохранилищах Украины хранится 11,7 млрд куб. м газа. Это 80% от запланированных объемов. Кроме того, на складах хранится 1,5 млн т угля при запланированных 1,8 млн т. Для восстановления теплоэлектроцентралей в Киеве стране необходимы дополнительные $40 млн, по оценкам Дениса Шмыгаля.

По данным Минэнерго Украины, с 10 октября 2022-го в стране зафиксировали не менее 271 удара по объектам критической инфраструктуры. Половина всей энергосистемы, включая генерацию и систему передачи, повреждена. Ведомство считает, что для подготовки к отопительному сезону Украине требуется более $3,4 млрд.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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