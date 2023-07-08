Министр энергетики Украины сообщил о повреждении половины инфраструктуры

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что с 10 октября 2022-го по 9 марта 2023-го в стране зафиксировали 271 удар по объектам критической инфраструктуры. Половина всей энергосистемы, рассказал министр, включая генерацию и систему передачи, повреждена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«К сожалению, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению»,— сказал господин Галущенко в эфире телемарафона, его слова приводятся в Telegram-канале Минэнерго Украины.

Он добавил, что сейчас ведомство проводит самую масштабную ремонтную кампанию за всю историю страны. «Потому что объем разрушений огромный, и у нас есть задача максимально восстановиться к следующему отопительному сезону»,— пояснил министр.

Всемирный банк оценил убытки энергетики Украины в $11 млрд. При этом Герман Галущенко указал, что эта цифра «ежедневно увеличивается». «Важно восстанавливать быстро генерирующие объекты и подстанции. Восстановление должно происходить по современным технологиям, чтобы обеспечить надежную генерацию электроэнергии с учетом военных рисков и защиты объектов инфраструктуры»,— подытожил он.

Россия наносит удары по украинским объектам критической инфраструктуры с 10 октября 2022-го. В связи с этим Украина столкнулась с перебоями в энергоснабжении. Нанесенный электроэнергетике ущерб составляет примерно $6,5 млрд, а АЭС — около $770 млн.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян