УФАС Иркутской области проверит законность роста цен на бензин

УФАС Иркутской области проверит рост цен на бензин в регионе. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев, сотрудники антимонопольной службы проверят возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.

«В частности, речь идет об экономической обоснованности стоимости топлива и других составляющих, которые формируют конечную цену», - заявил глава региона.

По данным fuelprices, по состоянию на 11 сентября в сравнении с показателями предыдущей недели цена на дизель в Иркутской области увеличилась на 0,80 руб. (65,74 руб.), на АИ-92 на 0.01 (52,96 руб.), АИ-95 вырос на 0,02 (57,83 руб.), не изменилась цена только на АИ-98, оставшись на уровне 72,20 руб.

12 сентября новосибирская УФАС заявила о проведении проверки экономической обоснованности повышения стоимость на бензин и дизтополиво. Также проверка роста цен на бензин прошла в Республике Тыва, по ее тогам руководитель регионального УФАС Феликс Хаджиев отметил, что нарушений и сговора по итогам не выявлено. Рост цен на ГСМ объяснили изменением цены на оптовом рынке.

Ранее перевозчики Сибири попросили президента России Владимира Путина предотвратить дефицит дизельного топлива. Обращение направил Руководитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев. По его словам, цена дизельного топлива растет как на оптовом рынке, так и на розничном. Это заставляет перевозчиков повышать тарифы, что сказывается на стоимости большинства других товаров.

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Александр Киселев