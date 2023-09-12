УФАС Тувы не выявило нарушений после проверки роста цен на бензин

Служба по тарифам УФАС Республики Тыва проверила динамику цен на топливо в мелкооптовом сегменте, изучила причину, а также составляющие конечной стоимости нефтепродуктов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.

Руководитель УФАС Феликс Хаджиев отметил, что нарушений и сговора по итогам проверки не выявлено. «Рост цен на ГСМ обусловлен изменением цены на оптовом рынке», - говорится в сообщении господина Ховалыга. По данным властей, в Туве средняя стоимость АИ-92 составляет 61 руб., АИ-95 - 64,41 руб., а дизтоплива - 73 руб.

Помимо роста цена на топливо в республике возникли перебои с его наличием. Так, об отсутствии бензина и дизельного топлива сегодня сообщили власти Тандинского, Монгун-Тайгинского и Тоджинского районов.

«По моему поручению Минтопэнерго Тувы оперативно были приняты меры по поставке топлива за счет имеющихся резервов в Кызыле. Анализ показал, что в большинстве случаев отсутствие топлива связано с тем, что наши предприниматели не успели вовремя сделать заказ. Минтопэнерго республики ведет ежедневный мониторинг наличия ГСМ на АЗС, в случае необходимости будут оказывать содействие предпринимателям», - пояснил глава региона.

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Лолита Белова