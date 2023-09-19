Екатеринбургская гордума не стала выбирать нового спикера на первом заседании

Депутаты Екатеринбургской городской думы не стали выбирать нового спикера на первом заседании думы в новом составе. Руководитель фракции «Единая Россия» в думе Алексей Вихарев заявил, что фракция приняла решение перенести рассмотрение вопроса об избрании председателя думы на следующем заседании. Его решение единогласно поддержали все депутаты.

Первым заместителем председателя думы Екатеринбурга был избран Михаил Матвеев, передает корреспондент «Ъ-Урал». До избрания спикера он будет исполнять обязанности председателя городской думы.

Напомним, главным кандидатом на место спикера называется 33-летняя декан УрФУ Анна Гурарий. Ранее источник «Ъ-Урал» в правительстве региона сообщал, что областные власти утвердили кандидатуру депутата от «Единой России» Сергея Павленко на должность спикера думы. Господин Павленко в 1996–2016 годах проходил службу в ФСБ.

Напомним, спикер прошлого созыва Игорь Володин попал в международный скандал из-за посещения мероприятия в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики, членов которой в Азербайджане считают сепаратистами. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев извинился перед послом Азербайджана за скандал с участием спикера. По данным источников «Ъ-Урал», после данного инцидента господин Володин потерял шансы остаться председателем городской думы в новом созыве.

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