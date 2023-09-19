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Коммерсантъ FM
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Во Львове проведут проверку из-за попытки военкомов задержать мужчину

Военкомат Львовской области проведет проверку после того, как его сотрудники попытались задержать уклониста на улице города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Проверку решили провести после того, как «Страна.ua» опубликовала видео, снятое предположительно во Львове. На кадрах четверо сотрудников военкомата пытались задержать мужчину. Он вырывался и звал на помощь.

«В сети Интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки). По данному факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка»,— заверили в военкомате.

Всеобщая мобилизация была введена на Украине 24 февраля 2022 года вместе с военным положением. Его неоднократно продлевали, в последний раз — до конца осени. В августе первый замглавы Минобороны страны Александр Павлюк рассказывал, что на Украине возникла проблема с мобилизаций в ряды вооруженных сил. Он также признавал, что иногда сотрудники военкоматов «перегибают».

Лаура Кеффер

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